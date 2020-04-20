МОСКВА, 20 апр /ПРАЙМ/ — Елена Лыкова. Курс рубля днем в понедельник отошел от утренних минимумов в парах с долларом и евро, продолжая снижаться уже более умеренными темпами, на фоне внешнего негатива и, прежде всего, в связи с падением нефтяных котировок на мировом рынке, следует из динамики торгов на Московской бирже и комментариев аналитиков.

Курс доллара расчетами "завтра" на 14.20 мск понедельника растёт на 31 копейку, до 74,3 рубля, курс евро — на 25 копеек, до 80,63 рубля.

Июньский фьючерс на нефть марки Brent падает при этом почти на 4%, до 27 долларов за баррель.

РУБЛЬ ОТСТУПАЕТ

Курс нацвалюты в начале торгов понедельника значительно просел и максимально снижался более чем на рубль что к доллару, что к евро.

Негативный настрой инвесторов и падающие нефтяные котировки оказывают давление на рублевые активы.

На рынке американской нефти также сложная ситуация: цена майского фьючерса нефти марки WTI опустилась ниже 14 долларов за баррель, впервые за более чем 21 год.

Согласно данным минэнерго США, запасы нефти в Кушинге за неделю, завершившуюся 10 апреля, подскочили на 5,8 миллиона баррелей — до 55 миллионов. При этом рост запасов на терминале с конца февраля составил 48%.

Кроме того, агентство Блумберг обратило внимание, что цены на нефть в Техасе стремятся к нулю и приближают перспективу отрицательных значений.

Тем не менее, днем рубль в парах с долларом и евро смог отойти от локальных минимумов и теряет порядка 0,5% к обеим инвалютам.

"В начале недели рубль испытывает давление с рынка нефти, где котировки марки Brent теряли к середине дня почти 4%. Становится все более очевидным, что без постепенного снятия ограничений в мировой экономике восстановления цен на рынке нефти так и не произойдет, даже несмотря на заключение сделки ОПЕК+", — говорит Юрий Кравченко из ИК "Велес капитал".

В то же время, если взять динамику с начала апреля, рубль по-прежнему остается одной из лучших валют на развивающихся рынках, констатирует аналитик.

"Существенное сокращение валютной выручки из-за падения цен на нефть во многом компенсируется на внутреннем рынке продажами валюты Банком России. Одновременно позиции рубля поддерживаются существенным сжатием импорта, наблюдаемым под действием мер по ограничению движения и закрытию международных границ", — поясняет он.

ПРОГНОЗЫ

"Налоговый период и ралли ОФЗ на намеках ЦБ о снижении ставки в пятницу позволяют рублю удерживать текущий ценовой диапазон, несмотря на падение цен на нефть. Доллар к рублю продолжает балансировать на уровне 73-75 рублей", — отмечает Олег Кочетков из МТС-банка.

Если обвал нефти сегодня продолжится, то рубль может продолжить слабеть на этой неделе, отмечают аналитики "Сбербанка КИБ" Юрий Попов и Николай Минко.

"Вероятно, в ближайшие сессии рубль останется в диапазоне, сформированном во второй половине прошлой недели. Он соответствует коридору 74,36-76,12 рубля у пары доллар-рубль и 79,8-82,2 рубля у пары евро-рубль. Повлиять на динамику всех рынков может развитие ситуации с пандемией и экономическая статистика, отражающая влияние этой проблемы на ключевые экономики", — говорит Дмитрий Бабин из компании "БКС брокер".