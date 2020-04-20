МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Фьючерсы на основные американские фондовые индексы опускаются в понедельник на 1-2% на фоне обрушения нефтяного рынка, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 15.14 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) падает на 2,04%, до 23666 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,92%, до 8729,25 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 — на 1,9%, до 28715,38 пункта.

Давление на котировки оказывает падение цен на акции нефтяных компаний. Так, бумаги Exxon Mobil дешевеют на предварительных торгах на 5,14%, Chevron — на 5%, Conoco Phillips — на 6,13%.

Нефтяной рынок снова обрушивается, так как инвесторы оценивают возможность возникновения переизбытка сырья в условиях низкого спроса. Цена американской нефти WTI обновила минимум с февраля 1999 года, упав ниже 12 долларов за баррель с поставкой в мае. Стоимость июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опускается на 5,63%, до 26,5 доллара за баррель.