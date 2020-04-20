МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Российский рынок акций в понедельник снижается по основным индексам на фоне обвала стоимости нефти Brent более чем на 6%, следует из данных торгов Московской биржи.

Индекс Мосбиржи к 15.20 мск снижался на 0,84%, до 2513,61 пункта, индекс РТС — на 1,59%, до 1061,52 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" рос на 63 копейки — до 74,62 рубля, курс евро увеличивался на 57 копеек – до 80,95 рубля.

Июньский фьючерс на нефть марки Brent падает на 6,05% — до 26,38 доллара за баррель.

Фьючерсы на американские индексы теряют 1,04-1,9%, европейские биржевые площадки — порядка 1-1,3%, почти все азиатские индексы закрылись в минусе в понедельник.

"Нефть Brent волатильна из-за новостей о падении цен реальных поставок в США… Негатив был связан с отдельными эпизодами в Техасе, когда добывающие компании физически продают ограниченные объемы по ценам чуть выше 2 долларов. По неофициальным данным, уже были случаи и бесплатных поставок, и по отрицательной цене (с премией для покупателя)", — отмечает Валерий Емельянов из "Фридом Финанс".

ЛИДЕРЫ ПАДЕНИЯ И РОСТА

Нефть Brent вновь ушла ниже линии 27 долларов, вызвав распродажу акций сырьевых компаний, отмечает Емельянов из "Фридом Финанс".

Среди лидеров снижения – префы "Транснефти" (-3,8%), бумаги "Башнефти" (обыкновенные акции снижаются на 3,13%, префы — на 1,88%), акции "Лукойла" (-2,92%), обыкновенные акции "Россетей" (-2,24%), обыкновенные акции "Сбербанка" (-1,96%), а также обыкновенные акции "Сургутнефтегаза" (-1,95%), акции ОГК-2 (-1,9%), ФСК "ЕЭС" (-1,77%) и акции "Распадской" (-1,76%).

В лидерах роста – акции АФК "Система", которые растут на 2,99% и уже подскакивали на 8,4%, до 14,44 рубля.

В субботу состоялось заседание совета директоров компании, на котором в должности гендиректора корпорации был утвержден Владимир Чирахов, до этого возглавлявший "дочку" АФК "Система" сеть магазинов "Детский мир", напоминает Емельянов.

"В прежние годы ротация топ-менеджмента внутри холдинга происходила за счет управленцев из МТС. Рынок связывает с назначением Чирахова надежды на усиление финансовых показателей и показателей динамики бумаг АФК "Система". Мы полагаем, что к текущему моменту акции отыграли свой среднесрочный потенциал", — добавляет он.

В лидерах роста также акции "Яндекса" (0,89%), "Интер РАО" (0,71%), НЛМК (0,44%), ЛСР (0,38%) и "Новатэка" (0,27%).

ПРОГНОЗЫ

РТС сохраняет потенциал снижения до 1020 пунктов, но более вероятна боковая динамики около 1050 пунктов, считает Емельянов. Индекс Мосбиржи также имеет задел для падения – до 2450 пунктов, который, впрочем, может так и не быть реализован, добавляет он.

"Российский рынок по-прежнему сохраняет привлекательность из-за его низкой стоимости. В ближайшие дни российский рынок будет торговаться в интервале 2500-2550, по индексу Мосбиржи", — отмечает Виктор Марков из ИК "Церих Кэпитал Менеджмент".

"Ближайшая поддержка у индекса Мосбиржи находится на уровне 2500 пунктов, у индекса РТС – на отметке 1060 пунктов. Пока более вероятным выглядит проверка на прочность этих поддержек, хотя сегодня наш рынок демонстрирует достаточную сопротивляемость вешнему негативу", — в свою очередь замечает Дмитрий Бабин из "БКС Брокер".