МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Обыкновенные акции "Татнефти" падали более чем на 5% на рекомендации совета директоров не выплачивать по ним финальные дивиденды за 2019 год, следует из данных Московской биржи.

При этом привилегированные акции снижались в моменте на 4% вслед за падением обыкновенных акций.

К 16.13 мск обыкновенные акции "Татнефти" падали на 4,16% — до 494,9 рубля (уже обваливались на 5,2% — до 490 рублей), привилегированные акции снижались на 3,87% — до 474,9 рубля (уже падали на 4% — до 474,2 рубля). При этом индекс Мосбиржи снижается на 1,18%.

Ранее в понедельник компания сообщила, что совет директоров "Татнефти" рекомендовал не выплачивать финальные дивиденды за 2019 год на обыкновенные акции, на привилегированные выплатить по 1 рублю на бумагу.

По итогам девяти месяцев 2019 года совет директоров компании рекомендовал выплатить дивиденды в 64,47 рубля с учетом ранее выплаченных как на обыкновенные акции, так и на префы.