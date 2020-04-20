МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Ожидаемые во вторник, 21 апреля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
4:30 AUD Австралия — Протокол заседания РБА /Резервного Банка Австралии/ по кредитно-денежной политике    
8:00 AUD Австралия — Выступление главы РБА /Резервного Банка Австралии/ Филлипа Лоуи    
9:00 GBP Великобритания — Средний уровень заработной платы с учетом премий (февраль) 3,1% 3,0%
9:00 GBP Великобритания — Изменение числа заявок на пособие по безработице (март) 17,3 тыс 175 тыс
9:00 GBP Великобритания — Изменение занятости, 3м/3м (м/м) (февраль) 184 тыс 101 тыс
9:00 GBP Великобритания — Уровень безработицы (февраль) 3,9% 3,9%
12:00 EUR Германия — Индекс текущих экономических условий ZEW (апрель) -43,1 -80
12:00 EUR Германия — Индекс экономических настроений ZEW (апрель) -49,5 -41
12:00 EUR Еврозона — Индекс экономических настроений от ZEW (апрель) -49,5  
15:30 CAD Канада — Базовый индекс розничных продаж (м/м) (февраль) -0,1% 0,3%
15:30 CAD Канада — Объём розничных продаж (м/м) (февраль) 0,4% 0,3%
17:00 USD США — Продажи на вторичном рынке жилья (м/м) (март) 6,5% -9%
17:00 USD США — Продажи на вторичном рынке жилья (март) 5,77 млн 5,3 млн
23:30 USD США — Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API) 13,143 млн барр  

 

Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
  RUB Русгидро — операционные результаты за 1кв2020    
  RUB Роснефть — СД (рекоменд. по фин. див-дам 2019) 14,58 (1П2018) + 11,33 (фин) — див-д 2018 15,34 (1П2019) — див-д 2019
  RUB Энел Россия — СД (рекоменд. по див-дам 2019) 0,141471 — див-д 2018  
  RUB Трансконтейнер — закрытие реестра для участия в ГОСА (14.05.2020, в заочной форме) 480,37 — див-д 2018 154,57 (1П2019) + 53,27 (фин, рекоменд. СД, реестр для выплаты — 24.05.2020) — див-д 2019