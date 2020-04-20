МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы в понедельник опускаются, падение нефтяных цен из-за рисков спроса сдерживает торги, свидетельствуют данные бирж.

По состоянию на 17.06 мск индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) снижался на 1,55%, до 23867,23 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,73%, до 8587,17 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — уменьшался на 1,16%, до 2841,13 пункта.

Нефть дешевеет на фоне опасений за переизбыток этого вида сырья на рынке из-за слабого спроса. Цена американской нефти WTI ранее обновила минимум с декабря 1998 года, упав ниже 11 долларов за баррель с поставкой в мае, при этом стоимость уже находится близко к историческому минимуму чуть ниже чем в 10 долларов.

Удешевление нефти оказывает давление на стоимость акций энергетических компаний страны. Так, бумаги Exxon Mobil дешевеют в ходе торгов на 2,8%, Chevron — на 2,9%, ConocoPhillips — на 2,6%.

Трейдеры вместе с этим ожидают продолжения сезона отчетностей, пик которого придется на вторую половину текущей недели. В четверг и пятницу будут опубликованы отчеты таких крупных американских компаний, как Alphabet, Amazon и Microsoft.