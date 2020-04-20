МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Цена на золото перешла к слабому росту после падения на прошлой неделе, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.16 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex растет на 0,58%, или на 9,9 доллара, до 1708,7 доллара за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро растёт на 1,69%, до 15,553 доллара за унцию.

Стоимость золота корректируется после того, как она опустилась на 3,9% с 15 апреля. В понедельник утром золото дешевело из-за давления, оказываемого укреплением доллара.

"Если золото упадет и будет удерживаться ниже 1680 долларов, оно сможет вернуться и к отметке в 1640 долларов, или даже к 1600 долларам. Тем не менее, я считаю, что в долгосрочном периоде будут сохраняться "бычьи" настроения; огромное количество стимулов и неопределенности должны поддержать цену", — цитирует агентство Рейтер слова аналитика Oanda Крэга Эрлама (Craig Erlam).

При этом валютный стратег DailyFx Илья Спивак (Ilya Spivak), чье мнение также приводит агентство, полагает, что существенный спад в экономике скорее всего приведет к ликвидации золота.