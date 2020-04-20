МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Банк России до 1 июля вносит ряд регуляторных и надзорных послаблений для юридических лиц, являющихся инсайдерами, и для профучастников на фоне коронавируса и перевода части сотрудников на дистанционную работу, следует из информационного письма ЦБ.

"В условиях сложившейся эпидемиологической обстановки в Российской Федерации, связанной с распространением коронавирусной инфекции (COVID-19), а также изменением характера и условий работы юридических лиц, являющихся инсайдерами, и профессиональных участников рынка ценных бумаг, в том числе переводом части работников на дистанционную работу, Банк России вводит следующие регуляторные и надзорные послабления в отношении деятельности юридических лиц и профессиональных участников рынка ценных бумаг в период с 30 марта по 1 июля 2020 года", — говорится там.

В частности, в письме указывается, что Банк России не применяет меры воздействия в отношении юрлиц и их должностных лиц за нарушение компаниями сроков исполнения обязанностей по ведению списка инсайдеров в части внесения в него изменений (его актуализации), при условии внесения указанных изменений не позднее пятого рабочего дня месяца, следующего за месяцем, в котором такие изменения должны были быть внесены.

Также регулятор не применяет меры воздействия за нарушение юрлицами сроков исполнения по уведомлению лиц, включенных в список инсайдеров, об их включении и исключении из такого списка при условии направления указанных уведомлений не позднее пятого рабочего дня месяца, следующего за месяцем, в котором такие уведомления должны были быть направлены лицам, включенным в список инсайдеров.

Кроме того, Банк России вводит ряд других послаблений при организации дистанционной работы работников компаний в отношении тех операций, которые технически возможно организовать в условиях удаленного доступа в связи с несоблюдением правил внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации или манипулирования рынком в ряде случаев.

Банк России также вводит ряд послаблений и для профучастников рынка ценных бумаг в связи нарушением сроков представления совету директоров или руководителю профучастника ряда отчетов, связанных с инсайдерской информацией, в частности, отчета о результатах осуществления внутреннего контроля в целях противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком за прошедший квартал.