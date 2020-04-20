МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Курс доллара к основным мировым валютам, в том числе к евро, слабо меняется в понедельник вечером, при этом к иене американская валюта заметно дорожает на фоне рекордного удешевления нефти, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.49 мск курс курс евро к доллару рос до 1,0877 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,0876 доллара за евро, курс доллара к иене поднимался до 107,67 иены с уровня предыдущего закрытия в 107,51 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) увеличивался на 0,05%, до 99,83 пункта.

На нефтяном рынке сохраняются риски по поводу баланса спроса и предложения, трейдеры опасаются переизбытка сырья. В результате цена фьючерса WTI упала до минимума с декабря 1998 года — ниже 11 долларов за баррель с поставкой в мае, показатель находится близко к историческому минимуму. Июньские фьючерсы WTI дешевеют на 9%, до 22,7 доллара за баррель, нефть Brent — на 5,5%, до 26,5 доллара за баррель.

Удешевление нефти поддерживает статус доллара как более надежного актива, считает старший валютный трейдер и стратег Tempus Inc. Хуан Перес, чье мнение приводит агентство Рейтер.