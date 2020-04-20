МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы завершили торги понедельника ростом, трейдеры отреагировали на данные по коронавирусу и внутренней макростатистике, свидетельствуют данные бирж.

По итогам сессии пятницы британский индекс FTSE 100 увеличился на 0,45%, до 5812,83 пункта, французский CAC 40 — на 0,65%, до 4528,3 пункта, немецкий DAX — вырос на 0,47%, до 10675,9 пункта.

Торги в регионе поддержали новости о том, что уровень смертность от коронавируса снизился в Италии и Испании. Так, в Испании был зафиксирован самый низкий показатель за последние 28 дней. При этом общее число заболевших продолжает расти. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,24 миллиона случаев заражения, свыше 152 тысяч человек скончались.

Ранее европейское статистическое агентство Евростат сообщило, что профицит внешнеторгового баланса еврозоны в феврале 2020 года вырос до 23 миллиардов евро с 1,3 миллиарда евро в январе. Аналитики ожидали показатель на уровне 17,5 миллиарда евро.

Рост индексов был зафиксирован на фоне удешевления нефти. Стоимость фьючерсов нефти марки WTI с поставкой в мае ранее упала ниже 11 долларов за баррель, такой уровень для американской нефти стал самым низким с декабря 1998 года. Июньские фьючерсы Brent при этом дешевеют на 5%, до 26,6 доллара за баррель, июньские фьючерсы WTI — на 9%, до 22,8 доллара за баррель.