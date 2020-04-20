МОСКВА, 20 апр /ПРАЙМ/, Дмитрий Майоров. Рубль усилил падение к доллару и к евро, отыгрывая обвал рынка нефти в направлении 25 долларов за июньский фьючерс марки Brent, майский фьючерс WTI ушел в глубокий минус — впервые в истории.

Курс доллара расчетами "завтра" на 22.37 мск рос на 1,10 рубля — до 75,09 рубля, курс евро — на 1,21 рубля — до 81,58 рубля, следует из данных Московской биржи.

РУБЛЬ ПОД ДАВЛЕНИЕМ НЕФТИ

Российская валюта в понедельник вечером усилила падение к доллару и к евро. Тон динамике задает вечернее падение нефти на 7,1%, до 26,09 доллара за баррель сорта Brent.

Давление на нефтяные котировки продолжает оказывать вопрос о переизбытке сырья на нефтяном рынке в условиях очень низкого спроса. По оценкам Международного энергетического агентства (МЭА), спрос на нефть в текущем году упадет на рекордные 9,3 миллиона баррелей в сутки, а показатель по итогам апреля ожидается на 29 миллионов баррелей в сутки ниже апреля 2019 года.

При этом цена американской нефти марки WTI с поставкой в мае достигла отрицательного значения впервые в истории, на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) цена составила почти минус 40 долларов за баррель. Это вызвано тем, что вторник будет последним днем для продажи этой нефти, а хранить ее негде — спрос на нее резко упал из-за коронавируса, и хранилища уже близки к полному заполнению.

На таком фоне доллар и евро вечером росли к рублю на 1,5-1,6%. Рублевая цена нефти колебалась около уровня 1,95 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ

Основное давление на рублевый курс продолжают оказывать низкий уровень цен на нефть и вирусный фактор, говорит Антон Покатович из компании "БКС Премьер".

"В то же время меры ЦБ РФ в виде покупок валюты оказывают на курс стабилизирующее воздействие. По нашим ожиданиям, во вторник курс будет формироваться в диапазоне 74-75,5 рубля за доллар. При дальнейшем падении нефтяных цен и снижении рыночного аппетита к покупке риска потенциал ослабления в ближайшей перспективе оценивается нами на уровнях 76-78 рублей за доллар", — добавил он.

Учитывая возможность развития негативной динамики на рынке энергоносителей, в ближайшие сессии американская валюта может вновь попробовать вернуться в коридор 75 – 80 рублей, оценил Богдан Зварич из Промсвязьбанка.

В первой половине недели рубль, помимо продажи валюты ЦБ, может ощущать локальную поддержку перед аукционами ОФЗ в среду, а во второй половине — со стороны спроса на ликвидность перед налоговыми платежами в бюджет, полагает Михаил Шульгин из компании "Открытие Брокер".

"Ключевым событием недели станет пятничное заседание совета директоров Банка России. Участники рынка ожидают сокращение ключевой ставки на 0,50 процентного пункта — до 5,50% годовых. Это в большей степени уже учтено в ценах. Несмотря на локальные факторы, основным для рубля на текущей неделе будет динамика нефтяных цен. Курс сохраняет потенциал достижения 70 рублей за доллар при условии возвращения котировок марки Brent выше 30 долларов за баррель", — оценил он.