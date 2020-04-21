МОСКВА, 21 апр /ПРАЙМ/. Российский банковский сектор с точки зрения цифровизации оказался готов к пандемии гораздо лучше, чем международные коллеги, говорится в отчете международной консалтинговой компании Boston Consulting Group (BCG).

"С точки зрения цифровизации российские банки подошли к кризису, вызванному COVID-19 в гораздо лучшей форме, чем их многие международные коллеги", — утверждает управляющий директор и партнер BCG Сергей Ишков.

Отмечается, что за последние десять лет в долларовом выражении возврат на активы вырос в 3,3 раза, а прибыль банковского сектора – в 4,5 раза, несмотря на медленные темпы роста экономики. "В основе такого успеха лежала быстрая цифровизация бизнес-процессов, позволившая всего за несколько лет перевести большинство повседневных операций в удаленные каналы, а с точки зрения безналичных платежей вывести Россию из аутсайдера в одного из мировых лидеров", — сказано в отчете.

Однако пандемия и кризис, ею вызванный, бросает новый вызов российским банкам. Для того, чтобы сохранить прибыльность и выстоять в кризис, BCG рекомендует банкам принять ряд мер, в том числе вывести значительную часть организации на удаленную работу и гибкий график, что после окончания пандемии значительно сэкономить на аренде офисов, а также цифровизовать внутренние процессы.

Кроме того, компания советует перевести организацию на новые методы работы на базе agile, позволяющие увеличить эффективность работы и запуска продуктов, сократить уровень бюрократии и количество промежуточных управленческих звеньев. Также BCG предлагает бизнесу внедрить продвинутую аналитику в бизнес-процессы – от оценки риска заемщика до удержания клиентов и кросс-продаж.

"Те, кто начал эту работу еще до кризиса, скорее всего, гораздо легче его пройдут. А тем, кто долго откладывал изменения, самое время начать их реализовывать, пока не стало слишком поздно", — подчеркнул Ишков, добавив, что те банки, которые смогут продавать свои продукты полностью онлайн, а также оперативно адаптироваться под текущую ситуацию, выиграют долю рынка в условиях кризиса.