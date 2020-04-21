МОСКВА, 21 апр /ПРАЙМ/. Рубль вечером усилил падение против основных резервных валют на фоне обвала рынка нефти и к закрытию вышел на минимумы дня.

Курс доллара расчетами "завтра" к закрытию вырос на 1,56 рубля, до 75,55 рубля (дневной максимум), курс евро — на 1,62 рубля, до уровня 81,99 рубля, следует из данных Московской биржи. Перед самым закрытием торгов евро поднимался до 82,03 рубля — максимума с 15 апреля.

Рынок нефти вечером падал на 7,7%, до 25,92 доллара за баррель сорта Brent (июньский фьючерс).