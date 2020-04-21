МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник снижаются следом за рекордным падением цен на нефть в предыдущий торговый день, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.47 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite опускался на 1,35% — до 2813,95 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 1,56%, до 1740,35 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 2,29%, до 23772,36 пункта, японский индекс Nikkei 225 — на 2,09%, до 19258,5 пункта. Южнокорейский KOSPI падал на 1,88% — до 1862,62 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 1,81%, до 5256,3 пункта.

Пессимизм на биржах связан с беспрецедентным падением цен на нефть. В понедельник нефть марки WTI с поставкой в мае впервые в истории упала до отрицательных значений, котировки на NYMEX достигали минус 40,32 доллара за баррель. Июньский фьючерс на WTI также дешевел вслед за майским — на 16,9%, до 20,43 доллара за баррель.

На таком фоне американские биржи закрылись снижением на 1-2,5%. "Видно, что продажи на японских биржах идут на фоне снижения рынка в США", — отметил стратег Okasan Online Securities Ёсихиро Ито (Yoshihiro Ito), которого цитирует Франс Пресс.