Cобытия в сфере макроэкономики и бизнеса 21 апреля
МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Ожидаемые во вторник, 21 апреля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|4:30
|AUD
|Австралия — Протокол заседания РБА /Резервного Банка Австралии/ по кредитно-денежной политике
|8:00
|AUD
|Австралия — Выступление главы РБА /Резервного Банка Австралии/ Филлипа Лоуи
|9:00
|GBP
|Великобритания — Средний уровень заработной платы с учетом премий (февраль)
|3,1%
|2,8% (факт)
|9:00
|GBP
|Великобритания — Изменение числа заявок на пособие по безработице (март)
|5,9 тыс
|12,1 тыс (факт)
|9:00
|GBP
|Великобритания — Изменение занятости, 3м/3м (м/м) (февраль)
|184 тыс
|172 тыс (факт)
|9:00
|GBP
|Великобритания — Уровень безработицы (февраль)
|3,9%
|4% (факт)
|12:00
|EUR
|Германия — Индекс текущих экономических условий ZEW (апрель)
|-43,1
|-77,5
|12:00
|EUR
|Германия — Индекс экономических настроений ZEW (апрель)
|-49,5
|-42,3
|12:00
|EUR
|Еврозона — Индекс экономических настроений от ZEW (апрель)
|-49,5
|15:30
|CAD
|Канада — Базовый индекс розничных продаж (м/м) (февраль)
|-0,1%
|0,3%
|15:30
|CAD
|Канада — Объём розничных продаж (м/м) (февраль)
|0,2%
|0,4%
|17:00
|USD
|США — Продажи на вторичном рынке жилья (м/м) (март)
|6,5%
|-8,1%
|17:00
|USD
|США — Продажи на вторичном рынке жилья (март)
|5,77 млн
|5,3 млн
|23:30
|USD
|США — Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API)
|13,143 млн барр
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|RUB
|Русгидро — операционные результаты за 1кв2020
|RUB
|Роснефть — СД (рекоменд. по фин. див-дам 2019)
|14,58 (1П2018) + 11,33 (фин) — див-д 2018
|15,34 (1П2019) — див-д 2019
|RUB
|Энел Россия — СД (рекоменд. по див-дам 2019)
|0,141471 — див-д 2018
|RUB
|Трансконтейнер — закрытие реестра для участия в ГОСА (14.05.2020, в заочной форме)
|480,37 — див-д 2018
|154,57 (1П2019) + 53,27 (фин, рекоменд. СД, реестр для выплаты — 24.05.2020) — див-д 2019
https://1prime.ru/Financial_market/20200421/831299931.html