МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Курс рубля теряет позиции к основным инвалютам, доллар поднялся выше 76 рублей, впервые с 6 апреля, евро закрепился выше 82 рублей, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.05 мск вторника растёт на 45 копеек, до 76 рублей, а минутами ранее поднимался до 76,11 рубля; курс евро увеличивается на 33 копейки, до 82,32 рубля.

Июньский фьючерс на нефть марки Brent падает при этом на 6,34%, до 23,95 доллара за баррель.