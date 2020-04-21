МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале дня снижается по широкому спектру активов, индексы Мосбиржи и РТС теряют 2-4% вслед за падением нефти и курса рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи к 10.12 мск вторника падает на 2,27%, до 2468,74 пункта, индекс РТС – на 4,17%, до 1023,72 пункта.

Сектор нефти и газа падает на 3,42% по отраслевому индексу, индекс транспорта – на 1,96%, потребительского сектора – на 1,92%, электроэнергетики – на 1,77%, финансов – на 1,82%.

Рубль к доллару снижается на 41 копейку, до 75,96 рубля.

Июньский фьючерс на нефть марки Brent обваливается на 7,47%, до 23,66 доллара за баррель.