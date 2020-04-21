МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Основные европейские фондовые индексы во вторник утром значительно снижаются, инвесторы обратили внимания на квартальную отчётность крупных компаний, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 10.21 мск британский индекс FTSE 100 падает на 1,63%, до 5718,3 пункта, французский CAC 40 — на 1,87%, до 4443,48 пункта, немецкий индекс DAX — на 1,9%, до 10472,53 пункта.

В центре внимания инвесторов во вторник — квартальные финансовые отчёты компаний и сопутствующие им заявления. Так, французский автомобильный концерн PSA Group (Peugeot-Citroen) сообщил о падении выручка в первом квартале на 15,6% до 15,179 миллиарда евро. Акции компании снижаются в цене на 1,43%.

В тоже время французский производитель молочной продукции Danone S.A. из-за коронавируса принял решение отозвать финансовые прогнозы на текущий год, поскольку, как он утверждает, учитывая глобальный характер пандемии коронавируса компания не может точно оценить его влияние на финансовые показатели. На фоне этого акции компании дешевеют почти на 1%.

Кроме того, давление на котировки оказывает обрушение цен на нефть. По итогам торгов понедельника на бирже NYMEX цена майских фьючерсов на WTI обвалилась до минус 37,63 доллара за баррель, что в свою очередь оказало негативное влияние на котировки нефтяных компаний.