МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Рубль усилил падение к основным валютам, евро подскочил выше 83 рублей впервые с 6 апреля, доллар торгуется в районе 76,7 рубля, следует из данных Московской биржи.

Курс евро расчетами "завтра" на 11.30 мск вторника рос на 1,03 рубля – до 83,02 рубля (уже поднимался до 83,05 рубля), доллар поднимается на 1,13 рубля – до 76,68 рубля.

Июньский фьючерс на нефть марки Brent дешевеет на 13,22% — до 22,19 доллара за баррель.