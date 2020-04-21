Средневзвешенный курс доллара на ЕТС к 11.30 мск вырос на 1,59 рубля - до 76,26 рубля
МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Средневзвешенный курс доллара к рублю расчетами "завтра" на единой торговой сессии (ЕТС) Московской биржи, по которому устанавливается официальный курс ЦБ, на 11.30 мск вторника вырос на 1,5905 рубля, составив 76,2562 рубля, свидетельствуют данные биржи.
В понедельник средневзвешенный курс доллара составлял 74,6657 рубля за доллар.
https://1prime.ru/Financial_market/20200421/831301210.html