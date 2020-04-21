МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Курс рубля усилил падение к доллару и евро вслед за нефтью Brent, на этом фоне американская валюта протестировала отметку в 77 рублей впервые с 6 апреля, евро закрепился выше 83 рублей, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" на 12.21 мск вторника рос на 1,41 рубля – 76,96 рубля (уже поднимался до 77,01 рубля), курс евро — на 1,39 рубля, до 83,38 рубля.

Июньский фьючерс на нефть марки Brent падает на 21,86% — до 19,98 доллара за баррель. Ниже 20 долларов цены опустились впервые с 26 февраля 2002 года.