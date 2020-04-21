МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Стоимость нефти марки Brent продолжает падать во вторник днем, в результате она опустилась ниже 20 долларов за баррель впервые с 26 февраля 2002 года, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 12.14 мск цена июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent падала уже на 21,94%, до 19,94 доллара за баррель.

Цена майских фьючерсов на нефть WTI на NYMEX росла на 95,06%, до минус 1,86 доллара за баррель. На NYMEX вторник — последний день торгов майскими фьючерсами WTI. При этом цена июньских фьючерсов на нефть марки WTI падала на 18,31%, до 16,75 доллара за баррель.