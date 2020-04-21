МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Курс евро сохраняет утреннюю негативную динамику к доллару после статистики из крупнейшей европейской экономики, Германии, которая разошлась с прогнозами аналитиков, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13.03 мск курс евро к доллару снижается до 1,083 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,0862 доллара за евро, курс доллара к иене снижается до 107,42 иены с уровня предыдущего закрытия в 107,61 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) увеличивается на 0,27%, до 100,23 пункта.

Участники торгов обратили внимание на данные Центра исследований экономики Европы (Zentrum fuer Europaische Wirtschaftsforschung, ZEW), согласно которым индекс доверия инвесторов к экономике Германии в апреле вырос до 28,2 пункта с минус 49,5 пункта в марте, хотя ожидался рост лишь до минус 42,3 пункта. В то же время индекс текущих экономических условий в Германии в апреле упал до минус 91,5 пункта с минус 43,1 пункта в марте. Аналитики прогнозировали снижение индикатора только до минус 77,5 пункта.

Трейдеров продолжают беспокоить перспективы европейской экономики. "Евро страдает, так как рынки ожидают увеличения заимствований, которые будут необходимы (Европе — ред.) для финансирования восстановления от COVID-19", — приводит агентство Рейтер мнение валютного аналитика BDSwis Маршалла Джиттлера (Marshall Gittler).