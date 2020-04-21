МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы во вторник опускаются на фоне падения нефтяных цен и продолжения сезона корпоративной отчетности, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 16.36 мск индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) валится на 2,32%, до 23100,64 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 1,4%, до 8440,65 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 1,91%, до 2769,1 пункта.

Накануне стоимость американской нефти марки WTI с поставкой в мае достигла отрицательной стоимости, на бирже NYMEX цена майских фьючерсов на WTI достигала минус 40,32 доллара за баррель. Во вторник обрушились и цены на июньские фьючерсы нефти марок Brent и WTI — на 23% и 29% сейчас соответственно.

В результате падения нефтяных цен в первую очередь теряет капитализация американских энергетических компаний. Так, акции Exxon Mobil дешевеют на 3,2%, Chevron — на 4,2%, ConocoPhillips — на 4,3%.

Кроме того, акции IBM дешевеют на 6,4% после того, как компания сообщила о снижении чистой прибыли в первом квартале на 26%, до 1,2 миллиарда долларов, а также отозвала прогноз на текущий год из-за кризиса вокруг пандемии. Цена бумаг Coca-Cola также заметно снижается, на 3,1%, хотя в первом квартале чистая прибыль компании выросла в годовом выражении в 1,6 раза. Но компания отметила, что ожидает существенного влияния пандемии на свои показатели уже за текущий квартал.

Трейдеры ожидают продолжения сезона корпоративной отчетности. Аналитики прогнозируют, что совокупная прибыль компаний из индекса S&P 500 в первом квартале опустилась на 13,5%, а во втором снизится на 29,1%, передаёт агентство Рейтер со ссылкой на данные IBES.