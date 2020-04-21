МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ, Елена Лыкова. Российский рынок акций ускорил падение по основным индексам вслед за обвалом нефтяных котировок, долларовый индекс РТС теряет более 6%, опустившись ниже 1000 пунктов, на фоне ослабления рубля, следует из данных торгов Московской биржи.

Индекс Мосбиржи к 16.31 мск падает на 3%, до 2450,09 пункта, индекс РТС — на 6,44%, до 999,54 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" подскакивает при этом на 1,69 рубля, до 77,24 рубля, курс евро — на 1,68 рубля, до 83,67 рубля.

Июньский фьючерс на нефть марки Brent падает на 23,4%, до 19,6 доллара за баррель.

Динамику торгам сегодня задают падение нефти, а также заявления президента США Дональда Трампа о том, что он вводит запрет ни иммиграцию в Америку, считает Валерий Емельянов из компании "Фридом финанс".

ЛИДЕРЫ ПАДЕНИЯ И РОСТА

В лидерах падения — малоликвидные акции Международного медицинского центра обработки и криохранения биоматериалов (-10,65%), Института стволовых клеток человека (-10,26%) и компании "ДжиТиЭл" (-6,42%).

Акции "Русской аквакультуры" накануне сдержанно отреагировали на новость о сборе с 21 по 23 апреля заявок на вторичное размещение акций по 185 рублей и снизились на 0,2%, до 204 рублей. Однако сегодня динамика акций устремилась к указанной цене размещения: к текущему моменту они теряют 7,84% к уровню предыдущего закрытия, а ранее падали на 8,6%, до 186,5 рубля.

Также среди лидеров обвала котировок – акции "Норникеля" (-6,17%), префы "Транснефти" (-5,54%), бумаги "Татнефти" (префы снижаются на 5,18%, обыкновенные акции – на 4,38%), акции АФК "Система" (-5,06%), "Интер РАО" (-4,65%), а также акции "Яндекса" (-4,36%), "Лукойла" (-4,23%) и "Русала" (-3,91%).

В немногочисленных лидерах роста – акции Polymetal (1,26%), "Фосагро" (0,34%), "Акрона" (0,65%)

ПРОГНОЗЫ

До конца дня инвесторы не ждут кардинального улучшения ситуации, в связи с чем покупка рисковых активов в текущих условиях не представляется привлекательной, считает Елена Кожухова из компании "Велес капитал".

"Главной темой для российского рынка остаётся нефть, в которой, похоже, наступает терминальная стадия падения. Её также называют "бычьей" капитуляцией. После этого наступает разворот тенденции", — добавляет Андрей Кочетков из компании "Открытие брокер".

В ближайшие дни российский рынок продолжит торговаться в интервале 2500-2550, по индексу Мосбиржи, в свою очередь считает Виктор Марков ИК "Церих кэпитал менеджмент".