МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Акции "Русгидро" растут против рынка на фоне публикации операционных результатов за первый квартал 2020 года, следует из данных торгов Московской биржи.

К 16.47 мск акции "Русгидро" растут на 1,26% — до 61,13 копейки и уже подскакивали на 1,6% — до 61,31 копейки. При этом индекс Мосбиржи снижается на 2,14%.

Как ранее во вторник сообщила компания, группа "Русгидро" в первом квартале 2020 года увеличила выработку электроэнергии с учетом Богучанской ГЭС на 19,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 39,008 миллиарда кВт.ч. Выработка по группе "Русгидро" без учета Богучанской ГЭС в первом квартале выросла на 29,6%, до 24,82 миллиарда кВт.ч.