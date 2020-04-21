МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Цена на золото снижается во вторник вечером, корректируясь после роста на предыдущей торговой сессии, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.12 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 0,7%, или на 11,9 доллара, до 1699,2 доллара за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро снижался на 4,99%, до 14,838 доллара за унцию.

Цена на золото падет после того, как накануне инвесторы обратились к приобретению надежных активов на фоне обвала нефтяного рынка.

Стоимость американской нефти WTI с поставкой в мае на на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) в понедельник падала на 300%, до минус 37,63 доллара за баррель. На NYMEX вторник — последний день торгов майскими фьючерсами WTI. Во вторник показатель ушел в плюс после открытия торгов в США, он уже достиг 3,3 доллара.

Давление на золото также оказывает рост курса доллара к мировым валютам. Доллар укрепляется на фоне обвала нефтяных котировок. Укрепление американской валюты традиционно оказывает давление на стоимость металла, которое становится дороже для держателей иностранной валюты.