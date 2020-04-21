МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Рубль вечером усилил падение против основных резервных валют на фоне продолжающегося обвала рынка нефти.

Курс доллара расчетами "завтра" к 18.47 мск рос на 1,78 рубля до 77,33 рубля, курс евро — на 2,1 рубля до уровня 84,09 рубля, следует из данных Московской биржи. Ранее во вторник евро поднимался до 84,18 рубля – максимума со 2 апреля.

Рынок нефти вечером падает на 25% — до 19,21 доллара за баррель сорта Brent.