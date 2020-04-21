МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы завершили торги вторника снижением на 3-4% на фоне волатильности на нефтяных рынках, свидетельствуют данные бирж.

По итогам сессии пятницы британский индекс FTSE 100 снизился на 2,99%, до 5638,87 пункта, французский CAC 40 — на 3,77%, до 4357,46 пункта, немецкий DAX — на 3,97%, до 10252,45 пункта.

Накануне стоимость американской нефти марки WTI с поставкой в мае достигла отрицательной стоимости, на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) цена майских фьючерсов на WTI достигала минус 40,32 доллара за баррель. Во вторник показатель вышел в плюс после открытия торгов в США, при этом июньские фьючерсы нефти марок Brent и WTI падают на 23% и 33% соответственно.

На фоне удешевления нефти снизились в стоимости акции энергетических компаний региона. Бумаги британской BP подешевели на 3%, французской Total на 3,8%, итальянской Eni — на 5,6%.

Снижение британского индекса несколько сдержало ослабление национальной валюты. Фунт стерлингов к доллару дешевел на 1%. Более слабая национальная валюта увеличивает относительный доход компаний-экспортеров, что позитивно отражается на индексе.