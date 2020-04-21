МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Рынок акций РФ снизился второй день подряд на обвале нефтяных цен: индекс Мосбиржи потерял во вторник 1,5%, долларовый РТС — 5,26%, следует из данных Московской биржи.

Таким образом, индекс Мосбиржи на закрытие снизился до 2488,02 пункта, индекс РТС упал до 1012,15 пункта. Основные российские фондовые индексы обновили во вторник минимумы с 30 марта (2431,98 пункта) и 2 апреля (991,49 пункта), соответственно.

Рынок нефти вечером падает на 25,5%, до 19,05 доллара за баррель сорта Brent.