Рынок акций России упал на фоне обвала рынка нефти на 25%
МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Рынок акций РФ снизился второй день подряд на обвале нефтяных цен: индекс Мосбиржи потерял во вторник 1,5%, долларовый РТС — 5,26%, следует из данных Московской биржи.
Таким образом, индекс Мосбиржи на закрытие снизился до 2488,02 пункта, индекс РТС упал до 1012,15 пункта. Основные российские фондовые индексы обновили во вторник минимумы с 30 марта (2431,98 пункта) и 2 апреля (991,49 пункта), соответственно.
Рынок нефти вечером падает на 25,5%, до 19,05 доллара за баррель сорта Brent.
https://1prime.ru/Financial_market/20200421/831305784.html