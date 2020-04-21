МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Российский рынок акций ощутимо упал, обновив по биржевым индексам минимумы с конца марта-начала апреля. Продолжившийся обвал рынка нефти усилил давление на стоимость российских активов.

Индекс Мосбиржи на закрытии торгов снизился на 1,5% до 2488,02 пункта, индекс РТС упал на 5,26%, до 1012,15 пункта. Основные российские фондовые индексы обновили во вторник минимумы с 30 марта (2431,98 пункта) и 2 апреля (991,49 пункта), соответственно.

РЫНОК ОСТАЛСЯ ПОД ДАВЛЕНИЕМ НЕФТИ

Российский фондовый рынок остался под давлением волны распродаж нефтяных фьючерсов. Нефть вечером падала на 23% до 19,72 долларов за баррель сорта Brent.

Нефтяные котировки продолжают оставаться под психологическим воздействием отрицательных цен на американские сорта нефти по фьючерсам, экспирация которых наступает во вторник. Желающих получать физические объемы сырья после экспирации на фоне отсутствия свободных объемов для хранения в Америке не нашлось, и фьючерсы скидывали по любой цене в отсутствие покупателей. Провал впервые в истории нефти марки WTI в отрицательную область потянул за собой вниз и остальные сорта нефти.

Западные фондовые рынки также падают — на 2,5-4% — на фоне неразберихи на рынке нефти. Кроме того, слабые финансовые корпоративные квартальные отчеты и прогнозы на следующие отчетные периоды добавляют давления на мировые биржевые индексы.

В лидерах падения цены во вторник оказались акции АФК "Система" (-4,2%), "Норникеля" (-4%), ГДР "Русагро" (-3,4%), префы "Татнефти" (-3,3%). Выросли ГДР X5 (+2,4%), акции "РусГидро" (+2%), "Акрона" (+1,9%), "Фосагро" (+1,8%), Polymetal (+1,8%), "Полюса" (+1,4%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Позитивных факторов для восстановления котировок "черного золота" на данный момент нет, но пике не может длиться вечно, рассуждает Елена Кожухова из ИК "Велес Капитал". "Не исключено, что официальные заявления представителей Саудовской Аравии, России или США в ближайшие дни остановят обвал на рынке и, как следствие, поддержат и фондовые площадки; пока же рискованные активы остаются под ударом",- говорит она.

"Индексы Мосбиржи в течение сессии стремился к уровню поддержки 2380 пунктов, которая выступает первой целью краткосрочного снижения. РТС обладает потенциалом падения в район 950 пунктов. Ориентир по индексу Мосбиржи на завтра: 2350-2550 пунктов", — оценила Кожухова.

В среду участники торгов продолжат концентрироваться на ценовых коллизиях нефтяного рынка и вирусном информационном фоне, считает Сергей Дейнека из компании "БКС премьер". "По нашим оценкам, индекс Мосбиржи завтра будет колебаться в диапазоне 2450-2550 пунктов", — оценил он.