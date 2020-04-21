МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Аналитики Bank of America Corp. повысили прогноз по стоимости золота на 18 месяцев до 3 тысяч долларов за унцию, пишет агентство Блумберг со ссылкой на отчет аналитиков банка.

"Bank of America Corp. повысил свой 18-месячный прогноз по стоимости золота до 3 тысяч долларов за унцию", — пишет агентство. Предыдущий прогноз составлял 2 тысячи долларов. Повышение прогноза аналитики объясняют тем, что по всему миру принимаются меры поддержки экономики на фоне пандемии.

Аналитики банка ожидают, что в текущем году показатель в среднем составит 1695 долларов за унцию, а в 2021 году — 2063 доллара, пишет агентство. Исторический рекорд в более чем 1,9 тысячи долларов был достигнут в сентябре 2011 года.

Риски для золота будут представлять сильный доллар, низкая волатильность финансовых рынков и более слабый спрос на ювелирные изделия в Индии и Китае, отмечают аналитики BofA.

По состоянию на 19.34 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 0,87%, или на 14,95 доллара, до 1696,25 доллара за тройскую унцию.

Традиционно золото считается более надежным активом, спрос на который увеличивается в случае усиления глобальных рисков, в том числе экономических.