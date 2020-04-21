МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний во вторник закрыли торги на Лондонской фондовой бирже (LSE) снижением, свидетельствуют данные торговой площадки.

По итогам торгов стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" снизилась на 4,65%, до 3,92 доллара, "Новатэка" — на 4,99%, до 123,8 доллара, "Лукойла" — упала на 3,28%, до 58,34 доллара. Бумаги "Газпрома" подешевели на 4,69%, до 4,7 доллара, "Газпром нефти" — на 5,81%, до 20,25 доллара.

Цена бумаг "Норникеля" опустилась на 6,86%, до 4,99 доллара. Расписки "Северстали" подешевели на 4,61%, до 11,17 доллара, НЛМК — подешевели на 5,36%, до 16,07 доллара.

Бумаги ВТБ потеряли в цене 5,69%, до 0,86 доллара, Сбербанка — 4,77%, до 9,64 доллара. Стоимость расписок TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", опустилась на 6,81%, до 10,94 доллара.

GDR АФК "Система" опустились в стоимости на 6,93%, до 3,42 доллара, цена бумаг "Магнита" уменьшилась на 5,53%, до 8,71 доллара. Цена расписок "Ленты" уменьшилась на 3,93%, до 1,91 доллара.