МОСКВА, 21 апр /ПРАЙМ/, Дмитрий Майоров. Рубль падает вечером во вторник к доллару и к евро, отыгрывая обвал рынка нефти почти на 30% в район 18 долларов за июньский фьючерс марки Brent.

Обе основные резервные валюты обновили максимумы с начала апреля.

Курс доллара расчетами "завтра" на 21.20 мск рос на 1,82 рубля, до 77,37 рубля, курс евро — на 1,94 рубля, до уровня 83,93 рубля, следует из данных Московской биржи. Ранее во вторник доллар и евро обновили локальные максимумы с 3 апреля (77,65 рубля) и со 2 апреля (84,195 рубля), соответственно.

РУБЛЬ ПОД ДАВЛЕНИЕМ НЕФТИ

Российская валюта во вторник вечером падала к доллару и к евро. Тон негативной динамике по-прежнему задавал обвал рынка нефти — на 26,6%, до 18,76 доллара за баррель сорта Brent.

Нефтяные котировки продолжают оставаться под психологическим воздействием отрицательных цен на американский сорт нефти по фьючерсам, экспирация которых наступает во вторник. Желающих получать физические объемы сырья после экспирации на фоне отсутствия свободных объемов для хранения в Америке не нашлось, и фьючерсы скидывали по любой цене в отсутствие покупателей. Провал впервые в истории нефти марки WTI в отрицательную область потянул за собой вниз и остальные сорта нефти.

Впрочем, основные производители "черного золота" стремятся стабилизировать рынок, используя вербальные интервенции. Так, ряд стран намерен призвать ОПЕК+ начать сокращение добычи нефти не дожидаясь начала мая, консенсуса альянса по этому предложению пока нет.

Поддержку российской валюте оказывают ожидания рынка, что ЦБ РФ в ближайшую пятницу понизит ключевую ставку.

На таком фоне доллар и евро вечером росли к рублю на 2,5-2,6%. Рублевая цена нефти обвалилась ниже уровня 1,4 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ

В среду курс рубля будет формироваться в диапазоне 76-77,5 рубля за доллар, оценивает Антон Покатович из компании "БКС Премьер".

"Полагаем, что курс продолжит стабилизироваться действиями ЦБ РФ, вероятно, регулятор будет и дальше расширять объемы продажи валюты с текущих ежедневных уровней в 200 миллионов долларов до уровней 300 миллионов и выше. На наш взгляд, среднесрочный потенциал ослабления рубля остаётся близок к уровням 78 рублей за доллар, возможное ослабление курса к уровням 80 рублей за доллар, по нашим оценкам, будет иметь временный характер", — добавил он.

Со среды ожидается локальное укрепление рубля, считает Валерий Емельянов из ИК "Фридом Финанс". Курс доллара будет стремиться в зону 75-76 рублей, евро — в диапазон 81,5-82,5 рубля, оценил перспективы он.

В среду в ходе двух аукционов Минфин России планирует разместить ОФЗ, что окажет определенную поддержку рублю, да и начавшийся в РФ налоговый период ему определенно поможет, полагает Алексей Коренев из ГК "Финам".