ВАШИНГТОН, 21 апр /ПРАЙМ/. Крупнейшие американские фондовые индексы во вторник на закрытии торговой сессии опускались в среднем на 3% и более на фоне падения нефтяных цен и продолжения сезона корпоративной отчетности, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 23.00 мск индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) упал на 2,67%, до 23019,71 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 3,48%, до 8263,23 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 3,07%, до 2736,49 пункта.

Накануне стоимость американской нефти марки WTI с поставкой в мае достигла отрицательной стоимости, на бирже NYMEX цена майских фьючерсов на WTI достигала минус 40,32 доллара за баррель. Во вторник обрушились и цены на июньские фьючерсы нефти марок Brent и WTI — на 23% и 29% сейчас соответственно.

В результате падения нефтяных цен в первую очередь теряет капитализация американских энергетических компаний. Так, акции Exxon Mobil дешевели в ходе торгов на 3,2%, Chevron — на 4,2%, ConocoPhillips — на 4,3%. Однако на закрытии несколько отыграли свое падение.

Трейдеры ожидают продолжения сезона корпоративной отчетности. Аналитики прогнозируют, что совокупная прибыль компаний из индекса S&P 500 в первом квартале опустится на 13,5%, а во втором снизится на 29,1%, передает агентство Рейтер со ссылкой на данные IBES.