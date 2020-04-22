МОСКВА, 22 апр — ПРАЙМ. Курс доллара не показывает определенной динамики в ходе торгов среды по отношению к иене и евро на фоне сохраняющихся опасений за перспективы мировой экономики из-за влияния коронавируса, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 9.18 мск курс евро к доллару снижается до 1,0853 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,0856 доллара за евро, курс доллара к иене снижается до 107,58 иены с уровня предыдущего закрытия в 107,76 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) увеличивается на 0,01%, до 100,26 пункта.

Спрос на доллар в качестве более надежного актива поддерживают опасения относительно перспектив мировой экономики, вызванные влиянием коронавируса. Так, биржи США закрылись во вторник снижением в среднем на 3%, а биржи АТР в ходе торгов показывают отрицательную динамику. Более того, мировые цены на нефть падают на 3-12%.

В то же время инвесторы предпочитают более надежную иену по отношению к доллару, так как меры, введенные во всем мире в связи с распространением коронавируса, слабо сдерживают влияние пандемии на мировую экономику.

"Падение цен на сырьевые товары и акции означают, что участники рынка ожидают, что состояние мировой экономики останется слабым в течение какого-то времени, даже после того, как будут сняты ограничительные меры",- сказал агентству Рейтер аналитик Commonwealth Bank of Australia Джо Капурсо (Joe Capurso).

Инвесторы также следят за распространением коронавируса по всему миру, так как он продолжает оказывать давление на экономику. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,39 миллиона случаев заражения, свыше 162 тысяч человек скончались.