МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Ожидаемые в среду, 22 апреля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

 

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
9:00 GBP Великобритания — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (март) 0,4% 0,3%
9:00 GBP Великобритания — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (март) 1,7% 1,5%
9:00 GBP Великобритания — Индекс закупочных цен производителей (м/м) (март) -1,2% -3,9%
15:30 CAD Канада — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (март) 0,7%  
15:30 CAD Канада — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (март) 1,8%  
15:30 CAD Канада — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (март) 0,4% -0,4%
15:30 CAD Канада — Индекс цен на новое жилье (м/м) (март) 0,4%  
16:30 USD США — Отчет Seevol о хранилище в Кушинге 5,27 млн барр  
17:30 USD США — Запасы сырой нефти 19,248 млн барр 16,133 млн барр
17:30 USD США — Данные по избыточным запасам нефти в Кушинге (штат Оклахома) 5,724 млн барр  

 

 

Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
18:00 RUB ВВП (месячный) (г/г) 2,9%  
  RUB Лента — операционные результаты за 1кв2020    
  RUB Сургутнефтегаз — СД (вопросы проведения ГОСА)    
  RUB НМТП /Новороссийский морской торговый порт/ — СД (консолидированный бюджет на 2020)    