События в сфере макроэкономики и бизнеса 22 апреля
МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Ожидаемые в среду, 22 апреля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|9:00
|GBP
|Великобритания — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (март)
|0,4%
|0,3%
|9:00
|GBP
|Великобритания — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (март)
|1,7%
|1,5%
|9:00
|GBP
|Великобритания — Индекс закупочных цен производителей (м/м) (март)
|-1,2%
|-3,9%
|15:30
|CAD
|Канада — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (март)
|0,7%
|15:30
|CAD
|Канада — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (март)
|1,8%
|15:30
|CAD
|Канада — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (март)
|0,4%
|-0,4%
|15:30
|CAD
|Канада — Индекс цен на новое жилье (м/м) (март)
|0,4%
|16:30
|USD
|США — Отчет Seevol о хранилище в Кушинге
|5,27 млн барр
|17:30
|USD
|США — Запасы сырой нефти
|19,248 млн барр
|16,133 млн барр
|17:30
|USD
|США — Данные по избыточным запасам нефти в Кушинге (штат Оклахома)
|5,724 млн барр
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|18:00
|RUB
|ВВП (месячный) (г/г)
|2,9%
|RUB
|Лента — операционные результаты за 1кв2020
|RUB
|Сургутнефтегаз — СД (вопросы проведения ГОСА)
|RUB
|НМТП /Новороссийский морской торговый порт/ — СД (консолидированный бюджет на 2020)
https://1prime.ru/Financial_market/20200422/831308236.html