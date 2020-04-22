МОСКВА, 22 апр — ПРАЙМ. Цена на медь в среду снижается четвертую торговую сессию подряд на фоне неопределенных перспектив мировой экономики из-за коронавируса, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 9.38 мск стоимость майских фьючерсов на медь на бирже Comex снижалась на 0,89% — до 2,228 долларов за фунт (около 0,45 килограмма). За три предыдущие торговые сессии цена на медь упала на 4%.

По итогам торгов вторника на Лондонской бирже металлов (LME) стоимость тонны меди с поставкой через три месяца снизилась на 2,96% — до 5030 долларов, алюминия — на 0,83%, до 1490,5 долларов, цинка — на 1,85%, до 1911 долларов за тонну.

Медь продолжает дешеветь на фоне опасений инвесторов за перспективы мировой экономики в свете пандемии коронавируса. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,39 миллиона случаев заражения, свыше 162 тысяч человек скончались.

При этом Glencore во вторник заявила о восстановлении работы горнодобывающих предприятий в Замбии, ранее закрытых из-за пандемии. Это несколько ослабило напряжение на рынке металлов, но ненадолго.