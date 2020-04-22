МОСКВА, 22 апр — ПРАЙМ. Рубль быстро компенсировал утреннее падение против основных резервных валют и вышел в плюс.

Курс доллара расчетами "завтра" к 10.27 мск снижался на 7 копеек, до 77,01 рубля (уже опускался ниже 77 рублей — до 76,86 рубля), курс евро — на 4 копейки — до уровня 83,67 рубля, следует из данных Московской биржи. Ранее в среду в начале торгов доллар поднимался до 77,60 рубля, евро — до 84,27 рубля.