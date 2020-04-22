МОСКВА, 22 апр — ПРАЙМ. Основные европейские фондовые индексы в среду на открытии растут, частично отыгрывая падение в ходе предыдущей торговой сессии, на планах снятия коронавирусных ограничений в отдельных странах, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 10.21 мск британский индекс FTSE 100 растёт на 1,16%, до 5706,52 пункта, французский CAC 40 — на 0,48%, до 4378,53 пункта, немецкий индекс DAX — на 1,16%, до 10369,2 пункта. Во вторник эти индексы завершили торги снижением на 3-4%.

Оптимизма участникам торгов добавляют новости о снижении коронавирусных ограничений в европейских странах. Так, премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что в течение недели представит план ослабления запретов и ограничений, введенных для борьбы с эпидемией.

Инвесторы также обращают свое внимание на корпоративные новости. Акции итальянской банковской группы Uniсredit растут почти на 2% после заявления о намерении создать дополнительные резервы на возможные потери по ссудам в первом квартале на 0,9 миллиарда евро на фоне ситуации с коронавирусом.

В то же время акции пивоваренного концерна Heineken снижаются на 0,83% после того, как компания сообщила о падении чистой прибыли в прошлом квартале в три раза в годовом выражении, а также отозвала свои прогнозы на текущий год.