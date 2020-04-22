МОСКВА, 22 апр — ПРАЙМ. Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР) допускает ситуацию отрицательных цен в нефтяных и других базовых активах и хочет, чтобы Мосбиржа не останавливала торги производными финансовыми инструментами в таких случаях, следует из письма ассоциации в адрес торговой площадки, размещенном на ее сайте.

В понедельник нефть марки WTI с поставкой в мае впервые в истории упала до отрицательных значений, котировки на NYMEX достигали минус 40,32 доллара за баррель. На Мосбирже этот фьючерс завершил торги понедельника раньше, чем в Лондоне и Нью-Йорке, и на отметке 8,84 доллара за баррель. Но цена исполнения контракта определяется по итогам торговой сессии в Нью-Йорке, и во вторник Мосбиржа отменила торги этим инструментом еще до завершения исполнения контракта, опасаясь проблем для всего рынка в связи со сложившейся уникальной ситуацией.

"Чрезвычайно важно, чтобы и Московская биржа предоставляла российским участникам торгов возможность совершать операции даже после превышения лимитов колебаний цен сделок, а также перехода цен в отрицательные значения. В противном случае российские участники торгов будут лишены возможности минимизировать свои убытки и максимально быстро закрывать позиции", — говорится в письме НАУФОР.

Ассоциация также указывает, что иностранные биржи допускают возможность торгов в аналогичных условиях базовыми активами для финансовых инструментов, обращающихся на Московской бирже.

НАУФОР, таким образом, просит предоставить участникам торгов возможность продолжать операции с производными финансовыми инструментами в отношении нефти и других базовых активов в случае отрицательного значения цен на такие инструменты, а также при достижении границы ценового коридора производного финансового инструмента в ходе вечерней торговой сессии.

Ассоциация также обращает внимание биржи на необходимость решения вопроса в кратчайшие сроки и выражает готовность принять участие в обсуждении вариантов предлагаемых изменений. "Вероятность значительного изменения цен на обращающиеся на Московской бирже производные финансовые инструменты, в том числе с переходом в область отрицательных чисел, сохраняется", — подчёркивается в письме.