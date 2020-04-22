МОСКВА, 22 апр — ПРАЙМ. Цены всех сырьевых товаров с начала года заметно снизились на фоне распространения коронавируса, в лидерах падения находится нефть, при этом в плюсе торгуется только считающееся более надежным активом золото, свидетельствуют данные бирж.

Быстрое распространение коронавируса в мире с начала года оказывает давление на глобальную экономику и рынки. Эксперты прогнозируют рецессию в текущем году, трейдеры отказываются от рисковых активов — от акций и вложений в сырьевые рынки. В частности, на фоне опасений за мировую экономику и спрос на сырьё фьючерсы на нефть марки Brent упали в цене с начала года уже в 3,8 раза, а на нефть марки WTI — более чем в девять раз.

Другие сырьевые активы также дешевеют, хоть и динамика их снижения гораздо менее заметная: фьючерсы на сахар подешевели с начала года на 11%, на кофе — на 15%, на какао — на 10%. Среди металлов также отмечаются распродажи — стоимость меди с начала года упала на 20%, платины — на 22%. Серебро подешевело на 17%. Правда, цена палладия с начала года опустилась в итоге на символические 0,3% — за счёт резкого роста спроса на него в прошлом году и зимой нынешнего.

При этом в выигрыше от текущего кризиса находится золото — его стоимость с начала года выросла на 13%. Драгметалл традиционно считается более надежным активов и пользуется популярностью во времена экономической нестабильности.

В Bank of America Corp. сообщили, что ожидают роста стоимости золота в ближайшие полтора года до 3 тысяч долларов за унцию. Аналитики банка ожидают, что в текущем году показатель в среднем составит 1695 долларов за унцию, а в 2021 году — 2063 доллара. Исторический рекорд в более чем 1,9 тысячи долларов был достигнут в сентябре 2011 года. По состоянию на 11.34 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 2%, или на 33,8 доллара, до 1721,6 доллара за тройскую унцию.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,39 миллиона случаев заражения, свыше 162 тысяч человек скончались.