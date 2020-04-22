МОСКВА, 22 апр — ПРАЙМ. Бумаги "Мечела" ускорили рост: обыкновенные акции взлетали почти на 19%, а привилегированные – почти на 16% на новостях о продаже доли в Эльгинском проекте, следует из данных Московской биржи. "Мечел" продал "А-Проперти" 51% в Эльгинском проекте за 89 млрд рублей

К 13.45 мск обыкновенные акции "Мечела" росли на 17,81% — до 76,99 рубля, привилегированные — на 14,64%, до 70,85 рубля. Чуть раньше обыкновенные бумаги компании подскакивали на 18,6% — до 77,45 рублей, а префы — на 15,7%, до 71,5 рубля.

При этом индекс Мосбиржи растет на 2,28%.

"Мечел" в среду сообщил, что продал компании "А-Проперти" 51% в Эльгинском проекте за 89 миллиардов рублей. "Мечел" направит выручку от продажи доли в Эльге на погашение долга перед ВТБ и Газпромбанком.