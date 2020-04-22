МОСКВА, 22 апр — ПРАЙМ. Курс рубля днем растет на фоне увеличения продаж валюты Банком России и налогового периода, следует из динамики торгов на Московской бирже.

Курс доллара расчетами "завтра" на 13.51 мск среды снижался на 55 копеек — до 76,53 рубля, курс евро опускался на 51 копейку, до 83,21 рубля.

Июньский фьючерс на нефть марки Brent подвержен сильной волатильности и к текущему моменту растет на 0,16% — до 19,36 доллара за баррель.

РУБЛЬ НАШЕЛ ФАКТОРЫ ПОДДЕРЖКИ

В начале торгов рубль максимально снижался на 52 копейки к доллару и на 55 копеек к евро, продолжая негативное движение предыдущих двух дней на фоне падающих нефтяных котировок Brent, которые опускались в район минимума с 1998 года.

Впрочем, курс рубля достаточно быстро в среду отыграл слабый старт торгов и перешел к росту, компенсируя частично потери предыдущего периода. К текущему моменту рубль прибавляет порядка 0,5% к основным валютам.

"Негативная динамика цен на нефть вынудила рубль покинуть недавний диапазон торгов 73-75 к доллару и возобновить снижение. Текущие рублевые цены нефти (около 1400 рублей за баррель) — это рекордный минимум с момента кульминации мирового финансового кризиса 2008 года", — отмечает начальник управления валютных операций МТС Банка Олег Кочетков.

По всей видимости, рубль развернулся вверх вслед за основными фондовыми индексами на глобальном рынке, обращает внимание начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

"Несмотря на падение цен на нефть, на мировых биржах наблюдается усиление аппетита к риску: европейские индексы и фьючерсы на индексы в США уверенно растут, индекс доллара к корзине основных валют снижается. Кроме того, еще накануне доллар обновил на Московской бирже максимум с 3-го апреля, что, вероятно, было расценено участниками рынка как отличная возможность для продажи валютной выручки в рамках подготовки к крупным налоговым платежам в конце текущей — начале следующей недели", — говорит он.

ЦБ СПЕШИТ НА ПОМОЩЬ

Объем операций Банка России по продаже валюты на внутреннем рынке с расчетами 21 апреля составил 16,8 миллиарда рублей, что стало рекордом с начала упреждающей продажи валюты, следует из данных на сайте регулятора.

Центробанк увеличивает объемы продаж валюты при падении цены на нефть в соответствии с бюджетным правилом, однако эффект от его операций проявляется на рынке нарастающим итогом, напоминает Кравченко из ИК "Велес Капитал".

ЦБ перешел к упреждающим продажам валюты еще с первой половины марта текущего года, постепенно замещая ту валюту, которая перестала поступать на рынок из-за падения нефтегазовых доходов, добавляет он.

Для покрытия бюджетного дефицита Банк России вынужденно увеличивает продажу валюты, что, вместе с налоговым периодом, является локальным фактором поддержки для рубля, в то же время замечает Кочетков.

Волатильность в рубле возросла в свете событий, происходящих на нефтяном рынке. В то же время мы видим, что ЦБ РФ вернулся к наращиванию объемов продажи валюты, увеличив данные объемы до уровней 220 миллионов долларов, также замечает главный аналитик "БКС Премьер" Антон Покатович.

"Данные меры оказывают на рубль стабилизирующее воздействие, также полагаем, что данные объемы продаж продолжат расширяться", — добавляет он.

ПРОГНОЗЫ

В среду снижение рубля притормозилось, можно ожидать торги в диапазоне 76-78 рублей за доллар, считает Кочетков из МТС Банка.

Сейчас Покатович из "БКС Премьер" не исключает дальнейшего усиления волатильности нефтяного рынка в ближайшей перспективе.

По его оценкам, в краткосрочной перспективе нефтяные котировки Brent могут уйти ниже 15-20 долларов, WTI могут уходить ниже 10-13 долларов, переходы WTI в июньском контракте в отрицательную зону из-за действий спекулянтов в месячной перспективе также не могут исключаться, хотя и не видятся столь вероятными. Эксперт считает также, что котировки Urals в краткосрочной перспективе могут снижаться к уровням ниже 10 долларов за баррель.

"В этих условиях полагаем, что курс рубля будет формироваться в диапазоне 76-78,5 рубля за доллар. В то же время, если нефтяные коллизии продолжатся, а негативная и эмоциональная реакция инвесторов на данные события перейдет в формат новой волны глобального risk-off, рублевая валюта на время может ослабляться к уровням 80 рублей за доллар", — прогнозирует он.