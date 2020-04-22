МОСКВА, 22 апр — ПРАЙМ. Фьючерсы на основные американские фондовые индексы растут в среду более чем на 1% на ожиданиях начала действия монетарных мер стимулирования экономики, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 15.19 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) растёт на 1,02%, до 23163 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 1,08%, до 8522,75 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 — на 1,06%, до 2760,5 пункта.

Фьючерсы на американские индексы показывают значительный прирост после того, как на протяжении двух предыдущих дней фондовые биржи США закрывались падением на 2-3% по основным индексам, оказавшись под давлением из-за падения на нефтяном рынке.

Оптимизм инвесторов поддерживает рост надежд на стабилизацию экономики страны. Накануне сенат США принял пакет поддержки экономики почти на 500 миллиардов долларов.

"Похоже, рынки считают, что пакеты стимулирования властей и центральных банков достаточны для нейтрализации экономического ущерба, нанесенного коронавирусом", — сказал агентству Рейтер старший рыночный экономист Rabobank Теуве Мевиссен (Teeuwe Mevissen).