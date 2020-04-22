МОСКВА, 22 апр — ПРАЙМ. Минфин России признал несостоявшимся безлимитный аукцион по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ) серии 24021 с погашением в апреле 2024 года, говорится в сообщении министерства.

"Аукцион по размещению облигаций федерального займа с переменным купонным доходом выпуска 24021 22 апреля 2020 года признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок по приемлемым уровням цен", — говорится в сообщении.

На предыдущем безлимитном аукционе в среду министерство разместило ОФЗ 26229 с погашением в ноябре 2025 года на 86,667 миллиарда рублей при спросе в 141,246 миллиарда.