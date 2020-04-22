МОСКВА, 22 апр — ПРАЙМ, Елена Лыкова. Российский рынок акций днём ускорил рост вслед за взлетом нефти и укреплением рубля, индекс РТС прибавляет уже более 5,5%, почти компенсировав провал предыдущих двух дней, следует из данных торгов Московской биржи.

Индекс Мосбиржи к 16.26 мск растёт на 3,47%, до 2574,46 пункта, индекс РТС — на 5,6%, до 1068,85 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" падает при этом на 1,14 рубля, до 75,94 рубля, курс евро — на 1,19 рубля, до 82,53 рубля.

Июньский фьючерс на нефть марки Brent растет на 8%, до 20,9 доллара за баррель.

"В середине недели российский рынок акций демонстрирует отскок на фоне сохранения повышенной волатильности в котировках нефти, Brent пытается вернуть себе ценовые рубежи выше 20 долларов за баррель", — отмечает инвестиционный стратег компании "БКС Премьер" Александр Бахтин.

ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ

Бумаги "Мечела" растут сильнее рынка на новостях о продаже доли в Эльгинском проекте.

К текущему моменту обыкновенные акции "Мечела" поднимаются на 9%, до 71,24 рубля, привилегированные — на 11,65%, до 69 рублей. Чуть раньше обыкновенные бумаги компании подскакивали на 19,1%, до 77,82 рубля, а префы — на 19,5%, до 73,85 рубля.

"Мечел" ранее в среду сообщил, что продал компании "А-Проперти" 51% в Эльгинском проекте за 89 миллиардов рублей и направит выручку на погашение долга перед ВТБ и Газпромбанком.

В целом же в лидерах роста по понятным причинам бумаги нефтегазового сектора, прибавляя до 7% в отдельных эмитентах, а также акции Московской биржи (+6,44%) и "Интер РАО" (+6,29%).

Среди лидеров снижения – низколиквидные акции Института стволовых клеток человека (-12,98%) и "Мостотреста" (-1,07%).

ПРОГНОЗЫ

Российский рынок смотрит в будущее, ориентируясь на возможное восстановление рынка нефти с мая, отмечает Андрей Кочетков из компании "Открытие Брокер".

С 1 мая начнет действовать "антикризисное" соглашение ОПЕК+ о новом сокращении добычи, напоминает Бахтин.

Кроме того, ряд стран Европы и США, как ожидается, приступят к постепенному снятию карантинных ограничений, что в свою очередь может означать экономическое оживление в важнейших макрорегионах, также не стоит забывать и статистические сигналы о хороших темпах восстановления китайской экономики, добавляет он.

"Вместе с тем, настроения участников торгов остаются весьма неустойчивыми. В настоящее время они формируются под действием неопределенности, вызванной вирусным фактором, экстремальной волатильности цен на нефть и лабильных внешнерыночных настроений", — заключает аналитик.