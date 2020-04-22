МОСКВА, 22 апр — ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы в среду поднимаются на 2% после двух торговых сессий снижения из-за волатильности нефтяных цен, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 16.37 мск индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) рос на 1,88%, до 23450,61 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 1,99%, до 8427,75 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 1,89%, до 2788,4 пункта.

Американские рынки с начала недели потеряли 4,5-5% на фоне волатильности нефтяных цен. В понедельник американская нефть WTI с подставкой в мае на бирже NYMEX впервые в истории достигла отрицательной сстоимости. Во вторник удешевление нефти WTI с поставкой в июне достигало 60%, Brent — 30%.

Коррекционное удорожание нефти поддерживает стоимость акций энергетических компаний США. Акции Exxon Mobil дорожают на 4,7%, Chevron — на 3,6%, ConocoPhillips — на 3,9%.

Поддерживают рост бирж новости по мерам поддержки экономики. Сенат США принял во вторник пакет поддержки экономики почти на 500 миллиардов долларов, из них более 320 миллиардов — на продолжение программы поддержки малого бизнеса.

Акции Netflix дешевеют на 3,2% после публикации финотчета. В первом квартале разводненная прибыль компании на акцию составила 1,57 доллара при прогнозе в 1,65 доллара. Бумаги Delta Air Lines Inc дорожают на 2%, в своем отчете компания сообщила, что ожидает в следующем квартале снижение общих затрат почти вдвое, в том числе из-за более дешевого топлива и низкой загрузки.