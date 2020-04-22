МОСКВА, 22 апр — ПРАЙМ. Акции Московской биржи в ходе торгов среды подскакивали более чем на 7% — в район 120 рублей за бумагу, обновив максимум с мая 2018 года, следует из данных торговой площадки.

К 17.47 мск акции Московской биржи росли на 4,95%, а ранее подскакивали на 7,1% — до 118,84 рубля. При этом индекс Мосбиржи рос на 3,22%.

К акциям Московской биржи наблюдается повышенный интерес с того момента, как начали расти обороты вследствие фондовой лихорадки, прокомментировал РИА Новости аналитик ИК "Фридом Финанс" Валерий Емельянов.

"Инвесторы долго наблюдали за ростом количества счетов и объема торгов, ожидая удачного момента для входа в бумагу. Сегодня мы видим резкий взлет на фоне заявления, что собрание акционеров не будет перенесено и что голосование можно будет провести дистанционно через платформу E-voting. Инвесторы восприняли это как сигнал к покупке", — говорит аналитик.

Московская биржа в числе немногих бумаг российских компаний, которые сейчас имеют устойчивый поток доходов и платят хорошие дивиденды, также указывает он. Емельянов не исключает, что до конца апреля акции торговой площадки вырастут еще на 5-10%.

В среду Мосбиржа сообщила, что существенный объем нераспределенной прибыли на уровне НКЦ, достаточность капитала центрального контрагента и результаты работы всей группы "Московская биржа" в 2019 году и в первом квартале 2020 года позволяют наблюдательному совету не пересматривать ранее принятые решения по срокам проведения и повестке годового общего собрания акционеров, несмотря на внешние факторы. ГОСА пройдет 28 апреля в форме заочного голосования.

"По нашему мнению, акции Мосбиржи могут дорожать на повышении таргета (целевой цены – ред.) по бумаге Goldman Sachs до 130 рублей и включении их в CEMEA focus list. Бизнес биржи является контрциклическим, а обороты остаются высокими даже на фоне кризиса", — добавил старший аналитик "БКС Премьер" Сергей Суверов.