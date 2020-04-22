МОСКВА, 22 апр — ПРАЙМ. Стоимость золота растет в среду вечером более чем на 2% на фоне сохранения неопределенности вокруг развития мировой экономики, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.15 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 2,54%, или на 42,8 доллара, до 1730,45 доллара за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро рос на 1,61%, до 15,115 доллара за унцию.

Инвесторы продолжают оценивать ситуацию с развитием мировой экономики. Волнения трейдеров усилил обвал нефтяного рынка, способствовавший росту спроса на золото, которое традиционно считается надежным активом.

"Существует большая неопределенность на товарных рынках после резкой распродажи сырой нефти. Что касается золота, покупки надежного актива сохраняются, несмотря на укрепляющийся доллар. Ожидается, что цены на золото будут стабильны в ближайшие дни… Золото оказалось в плюсе из-за экономической неопределенности, связанной с коронавирусом", — приводит агентство Рейтер мнение главы отдела исследований товаров Geojit Financial Services Хариша Ви (Hareesh V).

Старший аналитик Activ Trades Карло-Альберто де Каса (Carlo Alberto De Casa), чье мнение также приводит агентство, полагает, что цена на золото вполне может подняться до отметки в 1700 долларов за баррель.